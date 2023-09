Stany před pražským magistrátem mají dnes upozornit na lidi v bytové nouzi

Rozmístěním 50 stanů před budovu pražského magistrátu dnes chtějí zástupci Platformy pro sociální bydlení poukázat na to, kolik rodin podle nich už letos přišlo o možnost získat obecní byt. Do souvislosti to dávají s nástupem Alexandry Udženiji (ODS) na pozici náměstkyně primátora pro zdravotnictví a sociální péči v letošním únoru. Situace lidí v nouzi se podle platformy může dále zhoršit s případným schválením návrhu pražského magistrátu na nová pravidla přidělování obecních bytů, o kterém má rada hlavního města jednat v pondělí.

"V posledních čtyřech letech se v Praze průměrně měsíčně zabydlelo do sociálních bytů deset ohrožených domácností. Od nástupu paní Udženije se jich za šest měsíců místo 60 přidělilo jen něco málo přes deset," uvedli zástupci Platformy pro sociální bydlení, kteří podobný protest zorganizovali i v červenci.

Dosavadní nastavení přidělování obecních bytů podle Udženiji vedlo k tomu, že se za poslední tři roky patnáctkrát zvýšil počet stížností na sociální nájemníky. Nová pravidla mají proto zaručit lepší hodnocení žadatelů. Zrušil by se tak bodový systém a k potenciálním nájemníkům se přistupovalo individuálně, uvedla již dříve Udženija.