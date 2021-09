Starosta Kolář: Česko by mělo jednat s Ruskem o využití budovy školy v Praze 6

Česko by podle starosty šesté městské části a kandidáta do Sněmovny Ondřeje Koláře (TOP 09) mělo začít jednat s Ruskem o dalším využití budovy školy na Krupkově náměstí v Praze 6. Budova, patřící Rusku a stojící na českém pozemku, je nyní prázdná. Dříve tam byla střední škola při ruském velvyslanectví, která v tomto školním roce už nefunguje. Kolář navrhl vznik mezinárodní školy s rozšířenou výukou ruského jazyka, kterou budou moci navštěvovat i čeští studenti. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí TOP 09 Vladan Vaněk. "Česko by podle nás mělo usilovat o to, aby se škola otevřela všem žákům," uvedl Kolář. Dříve podle něj střední školu při ruském velvyslanectví čeští studenti navštěvovat nemohli. Vznik nové školy by podle Koláře pomohl řešit nedostatek míst ve školách. Žákům a studentům by se tak zároveň vznikem nové vzdělávací instituce dostalo nabídky možnosti studia ruského jazyka, po kterém je podle starosty nyní poptávka.

Škola je nyní nevyužívaná. Vyučující, kteří v ní působili, museli zemi opustit po diplomatické roztržce mezi ČR a Ruskem, která byla vyústěním zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Rusko bylo opakovaně upozorněno na to, aby převedlo fungování školy do režimu takzvané zahraniční školy na území ČR. V takovém režimu podle ministerstva zahraničí funguje dalších 18 škol, některé také při ambasádách v Praze.