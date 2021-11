Starou synagogu v Plzni rozzáří na židovský svátek chanuka světelná instalace

Ojedinělá světelná instalace rozzáří během osmidenního židovského svátku chanuka, nazývaného také svátek světel, Starou synagogu v Plzni. Od 28. listopadu do 6. prosince si mohou lidé přijít od 16:30 do 20:00 prohlédnout světelnou instalaci, kterou připravili studenti ateliéru multimediální tvorby Fakulty designu a umění pod vedením Jana Morávka. Na zapálení první chanukové svíce přijede do Plzně v neděli 28. listopadu večer například izraelská velvyslankyně Anna Azariová či vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, řekla dnes novinářům Barbora Freund z židovské obce. "Chanuka je jediný židovský svátek, který se slaví veřejně, v prostoru. Máme se o něj dělit skrze radost ze světla. Ostatní židovské svátky se slaví uzavřeně v komunitě, v rodině. I proto jsme chtěli s chanukou vyjít ven," řekla Freund. Podobně, jako se na chanukovém svícnu zapaluje každý den jedna svíce, bude i plzeňský projekt gradovat. Program je připraven na první a poslední den akce.