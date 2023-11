Stát chce rozšiřovat ekologické zemědělství. Podle svazu pro to ale nic nedělá

Česko by mohlo do roku 2030 mít čtvrtinu zemědělské půdy v ekologickém zemědělství a splnit tak cíle EU. Podle Svazu ekologických zemědělců to však bude vyžadovat větší podporu od státu. Nyní se v Česku na ekologické půdě hospodaří zhruba z 15 procent a jedná se převážně o trvalé travnaté porosty. Podle svazu je tak potřeba navýšit spotřebu pomocí zařazení biopotravin do veřejného stravování.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) řekl, že ČR se zařezuje mezi 20 zemí s největší výměrou ekologického zemědělství a má ambice na splnění evropského cíle pro rok 2030. Podle Kateřiny Urbánkové ze Svazu ekologických zemědělců toho však stát pro ekologické zemědělství příliš nedělá. Poukazuje například na nedostatek mlýnů a pekáren zaměřených na bio kvalitu nebo na problematickou rentabilitu orné půdy.