Stát do října vybral na dálničních známkách 5,23 miliardy, meziročně více

Řidiči v České republice za první tři čtvrtletí zaplatili za dálniční známky 5,23 miliardy korun, meziročně o čtyři procenta více. Vzrostl také celkový počet prodaných vinět, a to o deset procent na asi 6,66 milionu kusů. Na dotaz ČTK to uvedl státní podnik Cendis, který má systém elektronických známek na starosti. Podnik očekává vyšší prodeje i v zimní sezoně, a to kvůli zdražení dálničních známek od příštího března. Za prvních devět měsíců letošního roku zaplatili řidiči o 220 milionů korun víc než loni, přičemž se prodalo o asi 600.000 kusů vinět více. Velkou měrou se na vyšším počtu prodaných vinět podílely prázdniny. "Letní sezona byla prodejně silná, za červenec a srpen se prodalo celkem 1,77 milionu elektronických dálničních známek. To je o 207.000 více než loni za stejné období," uvedl ředitel státního podniku Cendis Jan Paroubek. Nejprodávanější byly za tři čtvrtletí desetidenní viněty, tvořily asi polovinu všech prodaných známek.