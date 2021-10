Téměř polovina služeb, kterou úřady poskytují občanům, by do konce roku měla být dostupná online. Vyplývá to z plánu, který připravil stát v reakci na zákon o právu na digitální služby. Celkem by měl stát digitalizovat asi 3600 svých služeb - mezi nimi třeba žádost o důchod. Vytvořit pro to musí webové aplikace. Podle ředitele odboru eGovernmentu ministerstva vnitra Romana Vrby by jednotlivé úřady také měly začít sdílet informace mezi sebou.