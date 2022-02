Stát loni vyplatil na náhradním výživném 36,3 milionu korun

Úřady práce vyplatily loni na náhradním výživném dětem neplatičů 36,3 milionu korun. V prosinci stát poskytl 5800 těchto dávek. Počet minulý rok od července, kdy se náhradní alimenty zavedly, postupně rostl. Vyplývá to z údajů ministerstva práce o vyplácených dávkách. Úřad práce může dětem neplatičů od loňského července vyplácet nehrazené stanovené výživné či doplácet dlužnou částku, a to nejvýš do 3000 korun měsíčně. Tuto novou sociální dávku může poskytovat až dva roky. Podmínkou je, že rodič peníze po dlužníkovi vymáhá v exekuci či u soudu.