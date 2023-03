Za chyby justice stát loni lidem vyplatil rekordních skoro 153 milionů korun. Ukazují to statistiky ministerstva spravedlnosti. Je to nejvyšší částka od roku 2006. Odškodnění můžou lidé žádat třeba za nezákonná trestní stíhání. Ta loni tvořila asi polovinu celkové částky. Nejvíc loni resort jednomu člověku vyplatil skoro 21 milionů korun. Podle ministerstva to bylo za nesprávný úřední postup exekutora.