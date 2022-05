Stát má pro případ nouze ve skladech potraviny na jediný den

Stát má pro případ nouze uloženo ve skladech 13 milionů denních dávek potravin. To by pokrylo spotřebu na zhruba 1,3 dne. V České televizi to řekl předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Navýšení zásob potravin na 15 dní by stálo až 12 miliard korun.

Ministerstvo zemědělství již navrhlo navýšit rozpočet SSHR o 500 milionů korun. Šéf resortu Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) minulý týden před jednáním vlády uvedl, že chce nákupy státu zvýšit "železnou rezervu" potravin. Nejde přitom podle něj jen o obilniny, o jejichž dostupnosti ve světě se spekuluje kvůli konfliktu na Ukrajině.