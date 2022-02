Stát odkládá některé železniční stavby, musí na ně najít peníze

Správa železnic odkládá některé plánované stavby, stát na ně zatím nemá peníze. Týká se to třeba trati z Prahy do Berouna. Úplné rušení projektů ale podle šéfa státního podniku Jiřího Svobody nehrozí. Správa bude muset šetřit i na údržbě. Hospodařit letos bude s rozpočtem 53 miliard korun, z toho 37 miliard by mělo mít na investice. V loňském roce Správa železnic dokončila modernizace a opravy 97 kilometrů tratí, rekonstrukci 73 nádražních budov v hodnotě dvou miliard korun a také zabezpečení železničních přejezdů na silnicích první třídy.