Stát se dohodl se Zentivou na zvýšení výroby léků, v lékárnách budou na podzim

Farmaceutická společnost Zentiva by měla v příštích měsících navýšit výrobu léků pro český trh. V tuzemských lékárnách by se tyto léky měly objevit na podzim. Stát chce zároveň jednat o zvýšení výroby a dodávek léčiv i s dalšími firmami. Po dnešní návštěvě pražského závodu Zentivy to uvedli premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Podle nich se situace kolem nedostatku některých léků v Česku postupně zlepšuje.

Zentiva je největším výrobcem léků v Česku. Ročně podle Fialy vyprodukuje 25 milionů balení léků pro český trh. Ministr Válek dále připomněl, že ministerstvo zdravotnictví urychlí registraci některých léků, které dosud nejsou v Česku registrovány. Stát je podle premiéra také ochoten pomoci výrobcům při výzkumu a vývoji léků, což by podle něj mohlo snížit závislost evropských zemí včetně Česka na dovozu ze třetích zemí. Zároveň chce pokračovat v mapování českého trhu s léčivy, aby se tak předešlo podobným výpadkům jako v posledních měsících.