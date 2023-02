Stát udělá inventuru majetku, nepotřebný nabídne přednostně obcím

Stát chce poprvé udělat celkovou inventuru nemovitostí státních institucí. Cílem je odhalit nepotřebné nemovitosti, které by mohly přednostně získat obce a kraje. Stát by tím ušetřil zbytné náklady, které aktuálně ani nedokáže vyčíslit. Samosprávám by jejich získání umožnilo například rychleji stavět cyklostezky či dostupné bydlení. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a Kateřina Arajmu, generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

V současnosti má stát v 507 složkách zhruba 1,5 milionu nemovitostí. Neexistuje přehled, které z nich jsou pro státní subjekty potřebné. "Nejsem schopen odhadnout, kolik takových je, ale určitě to nebude zanedbatelné procento. Každá složka státu si bude muset obhájit, jestli skutečně ke své funkci takový majetek potřebuje," uvedl Stanjura na dotaz ČTK.