Stát v příštím roce plánuje otevřít 25,7 kilometru dálnic, v roce 2024 skoro 100

Dálniční síť v Česku by se v příštím roce měla podle současných odhadů rozšířit o 25,7 kilometru. Největší část z nich přibude v jižních Čechách na dálnici D3, další nové kilometry pak budou moci řidiči využívat na dálnicích D7 a D48. V roce 2024 by pak stát mohl otevřít téměř 100 nových kilometrů dálnic. ČTK to řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Letos by se mělo zprovoznit přes 25 kilometrů nových dálnic. Otevření 25,7 kilometru nových dálnic během příštího roku vychází ze současných realistických odhadů státu. Ministerstvo původně pro příští rok počítalo se zprovozněním až 40 kilometrů nových dálnic. Tento předpoklad podle Jemelky ještě úplně vyloučen není, úřad s ním pracuje jako s optimistickou variantou.