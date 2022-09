Stát vybral v srpnu na mýtném 1,23 miliardy korun, meziročně o deset procent víc

Dopravci zaplatili v srpnu na mýtném 1 miliardu a 230 milionů korun. Meziročně to je o asi o deset procent víc. Vyplývá to z dat společnosti CzechToll, která v Česku provozuje síť mýtných bran. Podle ní to souvisí hlavně s větším směřováním nákladní dopravy na dálnice, kde jsou vyšší poplatky. Rostl i počet mýtných transakcí, a to díky letnímu rozšíření mýta o 373 kilometrů. Z téměř poloviny se na mýtném podílela zahraniční vozidla. Nejvíc jich bylo z Polska, Slovenska a Rumunska.