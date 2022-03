Stát vyčlenil 300 milionů na integrační programy pro ukrajinské běžence

Stát vyčlenil 300 milionů korun na dotace obcím a neziskovému sektoru na integrační programy pro uprchlíky z Ukrajiny, například na výuku češtiny a na začleňování běženců do komunitního života. Poslancům z bezpečnostního výboru to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Celkovou strategii pro zvládání migrační vlny z Ukrajiny po ruské invazi by měla vláda dostat podle něho příští týden a Sněmovna do poloviny dubna. Česko od zahájení ruské invaze vydalo zvláštní víza zhruba 249.000 Ukrajinců. Strategie bude podle něho pracovat s počtem čtvrt milionu lidí, bude ale popisovat i varianty pro 500.000 a pro milion běženců. Rakušan míní, že do Česka přicestuje půl milionu až 550.000 uprchlíků. "To je podle současných predikcí scénář realistický," řekl.