Stát vyplatí nákladním železničním dopravcům 220 milionů jako kompenzace za využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů

Nákladní železniční dopravci dostanou tento měsíc od státu 220 milionů korun jako kompenzace za využívání obnovitelných zdrojů energie v minulém roce. Uvedlo to ministerstvo dopravy. Do budoucna by pak všichni železniční dopravci využívající elektrickou trakci měli být osvobození od poplatků za obnovitelné zdroje elektřiny trvale. To ale ještě musí schválit Evropská komise. Stát si od tohoto návrhu slibuje větší konkurenceschopnost železniční dopravy.