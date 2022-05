Stát zvažuje zrychlení příprav stavby hlubinného úložiště jaderného odpadu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zvažuje, že zrychlí přípravy stavby hlubinného úložiště jaderného odpadu. Česko by tak mohlo vyhovět navrhovaným evropským předpisům, podle kterých by státy s jadernými elektrárnami měly mít úložiště hotové do roku 2050. Potvrdil to náměstek ministra průmyslu pro energetiku Tomáš Ehler. Podle dosavadních plánů měl stát úložiště zprovoznit o patnáct let později. Ministerstvo teď vybírá ze čtyř možných lokalit. Dotčené obce ale proti postupu státu protestují. Finální a záložní lokalitu by ministerstvo mělo určit do roku 2030.