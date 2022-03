Státní památky v nové turistické sezoně zdraží vstupné o deset až 30 korun

Státní památky v nové turistické sezoně, která začne 1. dubna, zdraží vstupné. Zvýšení bude o deset až o 30 korun. Národní památkový ústav (NPÚ), který stovku státních hradů, zámků a dalších objektů spravuje, to zdůvodnil nižšími výnosy z návštěvnosti během dvou pandemických let i růstem cen za energie. Snižují se ceny vstupného pro děti a mladé lidi do 24 let, NPÚ také nabízí vstup zdarma na své památky pro ukrajinské uprchlíky. Novinářům to řekla ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. NPÚ v 17 svých objektech poskytl ubytování pro uprchlíky, nabídl jim 110 lůžek a také možnost pracovní výpomoci. Ústav podle ředitelky každoročně využívá velkého počtu sezonních pracovníků - jde třeba o dělnické profese, kde podle ní nemusí být jazyková bariéra a mohly by být pro Ukrajince příležitostí.