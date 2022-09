Státní rozpočet na příští rok počítá se schodkem 295 miliard. Návrh schválila vláda

Stát by měl příští rok hospodařit se schodkem 295 miliard korun. V pondělí večer to schválila vláda. Původní návrh počítal s deficitem 270 miliard. Nebyly v něm ale zahrnuté výdaje na takzvané zastropování cen elektřiny a plynu. To stát podle premiéra Petra Fialy z ODS vyjde na 200 miliard korun. Polovinu z nákladů na pomoc lidem a firmám s drahými energiemi, tedy odhadem 100 miliard korun, mají pokrýt příjmy z nové daně z mimořádných zisků. Vláda také schválila zvýšení starobních důchodů. Od ledna vzrostou průměrně o 825 korun. Vláda také navýšila výdaje na bezpečnost a školství. Rozpočet teď dostane k posouzení Sněmovna.