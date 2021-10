Státní správa si musí zabezpečit emaily, nařídil jim to kyberúřad

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost nařídil státní správě zabezpečit si emailové schránky. Ministerstva, úřady nebo kraje musí například používat šifrování. Týká se to ale jen institucí, které jsou klíčové pro chod státu a spadají pod kyberzákon. Některé úřady musí emaily zabezpečit do konce letošního roku, týká se to těch, které se budou podílet na českém předsednictví v Evropské unii. Podle kyberúřadu se opatření týká až 200 institucí.