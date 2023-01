Státní volební komise potvrdila výsledky prvního kola prezidentské volby. Platí tedy, že do druhého kola postupují generál ve výslužbě Petr Pavel a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Hlasování ani sčítání nenarušily žádné vážnější komplikace. Oznámili to zástupci ministerstva vnitra a Českého statistického úřadu. Odevzdávání hlasů musely přerušit jen dvě volební komise. V Roudnici nad Labem na Litoměřicku zemřel přímo ve volební místnosti senior. V ukrajinském Kyjevě zase hlasování přerušil poplach kvůli raketovému útoku - lidé museli odejít do blízkého krytu. Druhé kolo prezidentské volby bude za necelé dva týdny - 27. a 28. ledna.