Státní zástupce vrátil kauzu Čapí hnízdo k došetření policii

Žalobce Jaroslav Šaroch vrátil kauzu Čapí hnízdo policii k dalšímu prošetření. Uvedl to mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala s tím, že důvodem jsou nové informace, které se objevily až po ukončení vyšetřování. Policie má spis doplnit o výslechy svědků. Lhůtu na to má do poloviny září. V případu možného dotačního podvodu u farmy Čapí hnízdo jsou obvinění premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová, dříve Mayerová. Policie oba navrhla obžalovat už v květnu. Babiš i Mayerová vinu odmítají a tvrdí, že zákon porušený nebyl.