Státních zaměstnanců by mělo být příští rok více, vzrostou i výdaje na jejich platy

Stát plánuje v příštím roce vydat na platy zaměstnanců státu o 13,3 miliardy korun víc než letos. Celkem by si měly tyto výdaje vyžádat 252,4 miliardy korun. Pro stát by mělo proti letošku pracovat téměř o 7000 lidí víc. Přibýt by měli hlavně učitelé. Zaměstnanci státu by si měli polepšit v průměru měsíčně o 1491 korun a brát by měli 41.561 korun měsíčně. Počítá s tím návrh státního rozpočtu na příští rok, který vláda předložila Sněmovně.

Spor o nárůst platů státních zaměstnanců byl důvodem, proč koaliční ČSSD návrh rozpočtu ve vládě nepodpořila. Předseda strany Jan Hamáček chce pro vybrané profese navýšení až o 3000 korun měsíčně.

Průměrný plat ve státním sektoru by se měl v příštím roce podle návrhu nominálně zvýšit o 3,7 procenta.