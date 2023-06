Státu se zatím podle kontrolního úřadu nedaří efektivně vybírat daně z hazardu

Dozor státu nad výběrem daní z hazardních her je zatím nedostatečný - vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle ní vzrostly sázky mezi lety 2017 až 2021 o 119 procent, zatímco výběr daně jen o 24 procent. Kontroloři taky uvedli, že stát se zatím soustředí spíš na hazard v kamenných provozovnách než na internetu. Prověrka zároveň upozornila na to, že úřadům stále chybí spolehlivá data pro kontrolu daňových přiznání provozovatelů hazardu. Ministerstvo financí v reakci uvedlo, že regulaci chce zefektivnit novelou zákona, v nejbližších dnech by ji měla projednat vláda.