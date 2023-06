Stavba posledního úseku D1 u Přerova může pokračovat, soud zamítl žalobu

Krajský soud v Ostravě zamítl žalobu proti právní moci stavebního povolení na stavbu posledního úseku dálnice D1 z Přerova do Říkovic. Stavba tak může pokračovat. Na twitteru to oznámil ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Žalobu podali tři obyvatelé přerovské části Dluhonice, přes jejíž okraj nová část dálnice povede. Úsek u Přerova je posledním, který chybí k tomu, aby byl dálniční tah z Prahy přes Brno do Ostravy a k polským hranicím kompletní. Celkem bude D1 měřit 376 kilometrů.