Stavbou roku 2023 může být medicínské centrum, dřevěný most nebo část pivovaru

Ocenění Stavba roku 2023 má šanci získat univerzitní medicínské centrum v Plzni, dřevěný most přes řeku Vydru na šumavské Modravě nebo návštěvnické centrum pivovaru Bernard v Humpolci. Celkem bylo do letošního 31. ročníku soutěže nominováno 38 staveb, cenu v podobě křišťálového razítka si odnese deset znich. Oficiální vyhlášení vítězů bude 24. listopadu v pražském Rudolfinu. Na dnešním předávání nominací v pražském Národním technickém muzeu to uvedli zástupci Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž organizuje.

Soutěž Stavba roku je určena pro stavby dokončené a uvedené do provozu nebo zkolaudované do konce letošního května. Ocenění Stavba roku vzniklo v roce 1992. Loni si ocenění odnesl visutý most v Dolní Moravě na Orlickoústecku, rekonstrukce pražského Clam-Gallasova paláce či lávka přes Labe v Nymburce.