Stavební firmy loni dokončily téměř 40 tisíc bytů, nejvíc ve Středočeském kraji a v Praze

V Česku minulý rok přibylo téměř 40 tisíc bytů. Podle údajů Českého statistického úřadu to je druhý nejvyšší počet od roku 2000. Meziročně je to o 14 procent více. Nejvíce se stavělo ve Středočeském kraji a Praze. Naopak nejméně bytů přibylo v Karlovarském kraji. Náklady na výstavbu vzrostly. Na jeden byt v rodinném domě bylo potřeba vynaložit meziročně o 400 tisíc korun víc, v bytovém domě to bylo o 140 tisíc víc.