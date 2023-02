Stávka v Nexenu po týdnu končí, odbory se s firmou dohodly na zvýšení mezd

Stávka v jihokorejské továrně na pneumatiky Nexen Tire u Žatce na Lounsku po týdnu končí. Odbory se dnes s vedením firmy dohodly na zvýšení mezd všem zaměstnancům o osm procent od 1. března. Součástí dohody je i kompenzace pro každého zaměstnance za loňský rok a první tři měsíce letošního roku ve výši 20.000 korun. ČTK to dnes po pětihodinovém jednání řekl předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo. Odbory v tiskové zprávě upozornily, že ukončení stávky je podmínečné, zaměstnanci se mohou ke stávce kdykoli vrátit, pokud firma dnešní ujednání nedodrží.

Nástupní mzda operátora výroby je podle odborářů 22.700 korun. Průměrná mzda v Ústeckém kraji ve třetím čtvrtletí loňského roku byla podle statistiků zhruba 37.000 korun a byla šestá nejvyšší mezi kraji. Minimální celostátní mzda od letošního ledna činí 17.300 korun.

K dohodě podle Ďurča přispěla dnešní schůzka odborářů s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Do jednání se vložil také velvyslanec Kim Te-čin, kterého Jurečka oslovil. V pondělí se uskutečnila před továrnou demonstrace, na kterou podle odborářů dorazilo více než 200 lidí. Při stávce vzniklo i několik problémů. Firma například nechtěla vpustit stávkující do továrny, odboráři později také tvrdili, že do výrobny nemohly vstoupit ani stávkové hlídky. Ďurča podotkl, že zaměstnavatel slíbil, že zaměstnance zapojené do stávky nepropustí.