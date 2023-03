Steinmeier po jednání s Pavlem ocenil přátelské vztahy i spolupráci v NATO a EU

Českou republiku a Německo pojí velmi blízké přátelství. V Berlíně to dnes po jednání s novým českým protějškem Petrem Pavlem prohlásil německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Jejich dnešní rozhovor podle Steinmeiera ukázal, že vztahy mezi oběma zeměmi nejsou jen dvoustranné, ale spíše mnohostranné. Poukázal přitom na pevné zakotvení obou zemí v Evropské unii a Severoatlantické alianci.

Německý prezident dnes poděkoval České republice za to, že na Slovensku vede mnohonárodní bojové uskupení NATO. Jeho součástí jsou také vojáci z Německa. Jedním z hlavních témat dnešního jednání prezidentů byla ale ruská agrese na Ukrajině. Steinmeier ji označil za "brutální útočnou válku" s příšernými důsledky.

Podle Pavla by "bylo velice nešťastné", kdyby sebevědomí, které země ze středu a východu Evropy získaly svou aktivní podporou Ukrajiny po ruském útoku, vedlo do budoucna k soupeření mezi nimi a státy ze západu kontinentu. "To je přesně opak toho, co bychom měli dělat. Já vidím velký smysl v tom, abychom situaci, ve které teď jsme, využili k dalšímu upevnění jednoty v Evropě," zdůraznil český prezident.

Český prezident Pavel navštívil Památník berlínské zdi, kde uctil památku nejméně 140 obětí, které si bariéra vyžádala. Setkal se tam i s krajany.