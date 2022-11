STEM: Češi se v ochraně proti Rusku spoléhají na společný postup v EU

Česká veřejnost spoléhá v bezpečnosti a ochraně proti Rusku podle zjištění sociologického ústavu STEM na Evropskou unii. Nadpoloviční většina Čechů soudí, že by se státy unie měly společně chránit před působením Ruska, které před devíti měsíci zahájilo invazi na Ukrajinu, a společně by měly postupovat také při ochraně hranic, řešení migrace, výcviku armád nebo nákupu plynu.

V otázce nastavení cen energií a zdanění neočekávaných zisků výrobců a dodavatelů elektřiny je společnost rozdělena. Polovina preferuje společný postup v EU, podle druhé poloviny by to měl řešit stát sám. Vyplynulo to z průzkumu, který STEM udělal od 29. září do 10. říjnu mezi tisícovkou dotázaných a ČTK jej má k dispozici.

Podle autorů průzkumu současně ve společnosti nesílí podpora ústupkům Rusku a politice ústupků vůči agresorovi, která by ohrozila udržení evropské jednoty. "Velmi prorusky orientovaných lidí je v české populaci dlouhodobě jen asi tři až čtyři procenta a jejich počet se s pokračující válkou nezvyšuje," uvedl analytik STEM Martin Kratochvíl.