STEM: Důvěra v armádu klesá, je nejnižší od roku 2008

Důvěra v armádu se u české populace snižuje čtvrtý rok v řadě. Armádě nyní věří 62 procent lidí, což je nejméně od roku 2008. Více armádě věří mladí lidé do 29 let. Sedm z deseti lidí podporuje členství v Severoatlantické aliance, do které Česko vstoupilo před 25 lety. Vyplývá to z lednového průzkumu STEM, který se konal ve druhé polovině ledna a účastnilo se ho 1057 respondentů.

"Příčin tohoto poklesu může být více a hodláme se jimi blíže zabývat, nicméně už nyní je zřejmé, že se podle všeho nejedná o jednorázový výkyv, ale spíše o trend, jelikož jde o kontinuální pokles již čtvrtý rok po sobě," upozornil ředitel výzkumu STEM Jaromír Mazák.

Více armádě věří mladí lidé do 29 let, v této věkové skupině má armáda důvěru 79 procent respondentů. Mladí také častěji vyjadřují souhlas s tím, že je Česko v NATO. V generaci do 29 let s členstvím souhlasí osm z deseti. Mladí zároveň mají menší obavy z ohrožení bezpečnosti ČR. Na dotaz, zda je v současnosti ohrožena bezpečnost ČR, kladně odpověděla polovina mladých, druhá polovina má opačný názor. U celé populace se ohrožení bezpečnosti obává 54 procent dotázaných.