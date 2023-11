STEM: Nejvyšší důvěru mají Ústavní soud a prezident, mírně ale klesla

Ústavnímu soudu důvěřují asi tři pětiny lidí, prezidentovi Petru Pavlovi pak 52 procent Čechů. Důvěra lidí v Ústavní soud v posledních letech mírně oslabila, důvěra v hlavu státu poklesla od letošního května o pět procentních bodů. Ostatním ústavním institucím věří třetina či méně lidí. Vyplývá to z listopadového průzkumu agentury STEM, která výsledky poskytla ČTK. Ústavnímu soudu nyní věří 59 procent dotázaných, před dvěma lety se ale soud těšil důvěře 60 procent lidí a před třemi lety 67 procent lidí. S letošním nástupem Petra Pavla do funkce se podle průzkumu STEM výrazně zvýšila důvěryhodnost prezidenta. Zatímco v letech 2021 a 2022 důvěřovalo prezidentovi 34 a 37 procent respondentů, letos v květnu to bylo 59 procent. Od května se důvěra snížila o pět procentních bodů. Senátu nyní věří 32 procent lidí, Poslanecké sněmovně 29 procent a členům vlády 21 procent lidí. Podle průzkum je míra důvěry českých občanů v politické instituce s výjimkou prezidenta tradičně velmi nízká.