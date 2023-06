STEM: Šest z deseti lidí považuje prezidenta Pavla za důvěryhodného politika

Šest z deseti lidí považuje prezidenta Petra Pavla za důvěryhodného politika. Podporu má i u téměř poloviny nevoličů a čtvrtiny voličů protikandidáta z prezidentské volby Andreje Babiše (ANO). Vyplývá to z průzkumu STEM, který agentura poskytla ČTK. Podle dotazovaných si Pavel, který je ve funkci zhruba 100 dnů, vede dobře. Většina ho považuje za dobrého reprezentanta Česka v zahraničí a domnívá se, že podstatně přispěl ke zvýšení vážnosti úřadu prezidenta. "V úvodu svého mandátu Pavel zvládá naplňovat společenskou poptávku po změně způsobů výkonu funkce prezidenta. Jeho hodnocení je v mnoha ohledech v kontrastu s hodnocením druhého prezidentského období Miloše Zemana," uvedl STEM. Lidé také oceňují to, že se Pavel rozhodl opět otevřít Pražský hrad veřejnosti a jak komunikuje s médii. Obecně je podle STEM práce Pavla hodnocena dobře, u veřejnosti nedostal při známkování jednotlivých činů horší známku než trojku (jako při známkování ve škole). Průzkumu se zúčastnilo 1059 respondentů starších 18 let z reprezentativního vzorku obyvatel ČR.