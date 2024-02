STEM: Volby by v lednu vyhrálo hnutí ANO, ODS i Piráti posílili

Sněmovní volby by drtivě vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33,4 procenta hlasů. Oproti předchozím měsícům ale posílila vládní ODS i Piráti, vyplývá z exkluzivního lednového modelu agentury STEM pro CNN Prima NEWS. ODS by získala 13,2 procenta hlasů, Piráti 11,3 procenta. Do Sněmovny by podle modelu STEM dostali zástupci SPD s 10 procenty, hnutí STAN se 7 procenyt a TOP 09 s 5 procenty.

Z vládní pětikoalice jsou na tom jednoznačně nejhůře lidovci – ve volebních preferencích skončili i za komunisty a sociální demokracií s 2,7 procenty. Volební model agentury STEM pro CNN Prima News ukazuje současnou sílu stran, pokud by se volby konaly v lednu.