Stovky firem se přidají k pondělní stávce odborů. Na hodinu po celém Česku zastaví výrobu

V pondělí se na hodinu zastaví výroba ve stovkách průmyslových firem. Ty se připojí k celostátní odborové stávce. Podle předsedy svazu KOVO Romana Ďurča se protesty dotknou až milionu zaměstnanců. V automobilce Škoda pak zastaví výrobu dokonce na dvě hodiny. Odboráři kritizují hlavně vládní úsporný balíček, nesouhlasí ani s plánovaným zvyšováním důchodového věku, vysokou inflací nebo nezvyšováním platů ve veřejném sektoru. Konsolidační balíček ve středu podepsal prezident Petr Pavel. Odbory i přesto doufají, že po jejich stávce začne vláda jednat.

Také školské odbory vyhlásily na pondělí 27. listopadu celodenní výstražnou stávku základních, středních a mateřských škol. Zapojí se do ní zhruba polovina škol v Česku. Některé budou zavřené, jiné budou fungovat v omezeném režimu. Odbory chystanou stávkou usilují o více peněz pro školství. Kritizují také to, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství - tedy například kuchařů, hospodářů a ekonomů škol, školních psychologů či IT pracovníků. Zároveň se jim nelíbí návrh nařízení vlády, který by měl snižovat maximální počty hodin výuky financované ze státního rozpočtu. Část stávkujících se podle mluvčí odborářů připojí k pondělnímu pochodu v Praze a demonstraci na Malostranském náměstí poblíž Sněmovny. Na náměstí by měl vystoupit i šéf školských odborů František Dobšík.