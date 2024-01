Stovky lidí bruslí na Plzeňsku na zamrzlých loukách

Nečekané rozlehlé plochy pro bruslení využívají v těchto dnech na Plzeňsku stovky lidí. Přírodní kluziště vytvořilo současné mrazivé počasí na loukách, kam se při nedávných záplavách rozlily řeky. Výhodou takových kluzišť je nejen rozlehlost, rovný led a to, že se na ně nemusí platit vstupné jako na zimní stadiony, ale jsou zejména bezpečná. Na rozdíl od rybníků je na zatopených loukách jen malá hloubka vody, takže ani případné proboření ledu není nebezpečné, uvedli bruslaři.

V Plzni se takové velké kluziště vytvořilo například v obvodu Malesice u řeky Mže. Podobné štěstí tu mají jednou za několik let. "Stává se to jenom jednou za čas, když Hracholusky (přehrada) začnou upouštět kolem 20 kubíků vody za vteřinu. Paradoxně to není ani žádný povodňový stupeň, ale nám se tady řeka vylévá na přilehlé polnosti, a když to pak zamrzne, je z toho takové kluziště. Teď se to možná pět, možná více let nestalo," řekl malesický starosta Aleš Tolar (STAN).