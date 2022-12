Stovky lidí v centru Plzni protestují proti zvažovanému rušení letiště Líně

Odhadem stovky lidí protestují na náměstí v centru Plzně proti zvažovanému zrušení záložního armádního letiště v Líních. Fungující letiště by podle vlády mohlo ustoupit stavbě továrny Volkswagenu (VW) na baterie do elektromobilů za 120 miliard, tzv. gigafactory. Organizáři demonstrace uvádějí, že jde o nezodpovědný záměr kabinetu zlikvidovat významné letiště v cizím zájmu, letiště podle nich reprezentuje pro celý region na západ od Prahy významnou ekonomickou a bezpečnostní lokalitu. Podle nedávného vyjádření ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) by však výstavba továrny na baterie do elektroaut v Líních zásadně pomohla ekonomické budoucnosti ČR.

Koncern Volkswagen se měl do konce letošního roku vyjádřit, zda zvolí Líně, nebo lokality v Polsku, Slovensku, či Maďarsku. Tento týden ale oznámil, že rozhodnutí o tom, kde továrnu postaví, odkládá o několik měsíců. Vinou současné energetické krize není podle firmy třeba jednat okamžitě.