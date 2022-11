Stovky studentů vyšly za pochod za klima, kterým vyvrcholila stávka

Vyšší stovky lidí se podle organizátorů účastní protestního pochodu, kterým vyvrcholila stávka vysokoškolských studentů za klima. Demonstranti žádají po vládě rychlá a spravedlivá řešení klimatické krize. Část účastníků pochodu se setkala již dopoledne na Národní třídě s premiérem Petrem Fialou (ODS), s jeho odpověďmi na své požadavky ale nebyli spokojeni. Seznam požadavků předají studenti vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláře Šimáčkové Laurenčíkové.

Studenti vládu vyzývají , aby začala urychleně snižovat emise skleníkových plynů, které způsobují globální oteplování. To vede k dlouhotrvajícímu suchu, častějším záplavám nebo i rozsáhlým požárům. Podle účastníků stávky by vláda měla mimo jiné zřídit zvláštní ministerstvo nebo určit vládního zmocněnce, jejichž agendou bude boj s klimatickou změnou a jejími důsledky. Studenti také apelují na vládu, aby se zasadila o to, aby do roku 2033 skončily v Česku uhelné elektrárny.