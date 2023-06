Strakonický 25. protiletadlový raketový pluk absolvuje největší letošní cvičení Tobruq Shield 2023. V újezdu v Boleticích na Českokrumlovsku se do něj zapojí 550 vojáků. Cvičení, které začíná v pondělí, je zaměřené na zabezpečení pozemní protivzdušné obrany. Nepřítele bude simulovat americký dron. ČTK to řekla mluvčí strakonického pluku Jana Samcová. Cvičení potrvá do 16. června a zapojí se do něj i vojáci z jiných pluků Armády ČR.