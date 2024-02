Strany chtějí jednat o názvu partnerství místo manželství pro všechny

TOP 09 je ochotná při projednávání manželství pro všechny podpořit pozměňovací návrh, který předpokládá, že by stejnopohlavní páry nevstupovaly do manželství, ale do partnerství, ovšem se všemi právy a povinnostmi, jako mají manželé. Na tiskové konferenci před začátkem jednání Sněmovny to řekla předsedkyně strany a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Ideální variantou je podle ní prosazení návrhu zákona tak, jak je předložen. Změna názvu je pro TOP 09 jediný možný ústupek, uvedla. Také Piráti a Starostové a nezávislí (STAN) chtějí jednat o možné změně názvu. Piráti chtějí dospět k plnohodnotnému manželství pro všechny, jako mezikrok jsou připraveni ke kompromisu v názvu, uvedla místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti). Narovnání práv a povinností pro stejnopohlavní páry je podle ní něco, co nic nestojí, nikomu to neuškodí a mnohým pomůže. SPD bude hlasovat proti manželství pro všechny. Druhé čtení poslanecké novely o uzákonění manželství i pro lidi stejného pohlaví se plánuje na středeční odpoledne.