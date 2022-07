Strážci NP Šumava budou kvůli agresivním návštěvníkům vybaveni kamerami

Kamery zaznamenávající jednání s návštěvníky, například při řešení přestupků, začnou v nejbližších dnech nosit na svých uniformách strážci Národního parku Šumava. Zatím park koupil šest kamer, s nimiž budou chodit strážci letos v létě ve zkušebním provozu. Pokud se osvědčí, dostanou příští rok kamery všichni strážci. Park k tomu vede mimo jiné rostoucí agresivita některých turistů vůči strážcům, řekl ČTK mluvčí parku Jan Dvořák.

"Kamery pro naše strážce už jsme měli v plánu nakoupit v loňském roce. Po tom incidentu, který se odehrál letos v únoru, jsme si pospíšili," řekl Dvořák. V únoru napadl v oblasti Rozvodí v přírodní památce Královský hvozd poblíž Špičáku skialpinista dva strážce parku, kteří kontrolovali, zda se někdo nepohybuje v zakázaném území. Soud později udělil skialpinistovi peněžitý trest. Loni zahraniční turisté napadli strážce parku a strčili do něj, až spadl do Černého jezera. Minulý týden údajně dva cyklisté napadli řidiče kamionu, který z lesa v Novém Brunstu u Gerlovy Hutě odvážel vytěžené kůrovcové dřevo. Údajně jim vadilo to, že se musí na lesní cestě nákladnímu vozu vyhnout.