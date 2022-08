Strážci přírody z parku České Švýcarsko nachází i nyní v lese stopy po táboření

Strážci přírody z Národního parku České Švýcarsko nacházejí stopy po táboření a nedopalky cigaret denně. ČTK to dnes řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov. V souvislosti s rozsáhlým požárem v okolí Hřenska přitom platí na území celého Ústeckého kraje zákaz v lesích kouřit či rozdělávat oheň, do vybraných lokalit je zakázán vstup. Za porušení zákazu hrozí pokuta ve správním řízení až 100.000 korun. Policisté odhalili cyklistu, který se pokusil do oblasti vjet. K Pravčické bráně se chtěli o víkendu dostat tři turisti. Policie věc ukončila domluvou a předala ji stráži přírody. Ta případ postoupila k projednání ve správním řízení na děčínský magistrát. "Nebudeme už k lidem, kteří nerespektují zákaz, projevovat nějakou toleranci. Ti lidé šli požářištěm, mohli se ocitnout v nebezpečí života a zdraví," řekl ČTK mluvčí krajské policie Daniel Vítek.