Středočeský kraj a ministerstvo kultury uzavřou memorandum o Hrabalově chatě

Středočeský kraj a ministerstvo kultury příští týden ve středu uzavřou memorandum o spolupráci při zpřístupnění bývalé chaty spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku veřejnosti. Návrh memoranda ve čtvrtek schválili krajští radní, hejtmanství má nadále zájem o odkoupení chaty, sdělila ČTK Jana Pancířová Kopřivová z krajského úřadu. Stát by měl podle dřívějších informací pomoci s provozem a obsahovou náplní budoucí expozice. Chata se v létě objevila v nabídce realitní kanceláře, prodávající za ni požadoval 11,9 milionu korun. Nabídka zaujala jak kraj, tak ministerstvo. Po vzájemných jednáních chce hejtmanství chatu, kde Hrabal pobýval a tvořil, získat do svého majetku a vybudovat v ní expozici připomínající jeho život, tvorbu i vztah k rekreační osadě Kersko. "Podpisem memoranda stvrdíme, že obě instituce – kraj a ministerstvo, mají zájem na spolupráci. Na přípravě expozice věnované Bohumilu Hrabalovi a následném provozu by se podílely příspěvkové organizace obou institucí – za nás Polabské muzeum, za ministerstvo Památník národního písemnictví," uvedl krajský radní pro kulturu Václav Švenda (Spojenci). O koupi Hrabalovy chaty bude rozhodovat krajské zastupitelstvo na listopadové schůzi. Cena zatím není stanovena.