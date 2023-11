Středula: Do stávky se přímo zapojí deset svazů a víc než půlka členů ČMKOS

Do stávky v pondělí 27. listopadu proti krokům vlády se zapojí víc než polovina členů odborů Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Zúčastnit se mají odboráři z desítky svazů. Na tiskové konferenci po dnešním sněmu ČMKOS v Praze to řekl předseda centrály Josef Středula. Odborová centrála zastřešuje na 270.000 odborářů z 31 svazů. Podle Středuly stávku teď už nic neodvrátí. Plánují se do ní zapojit i dopravní odbory. Doprava by se mohla přerušit v části jižních Čech od půlnoci do poledne, uvedl předák.

Odboráři kritizují podobu vládního konsolidačního balíčku, chystané zvyšování důchodového věku, vysoké ceny energií či nezvyšování platů ve veřejném sektoru a vysokou inflaci. Podle Středuly stávku podporují zbývající svazy ČMKOS. Podporu vyjádřila Asociace samostatných odborů (ASO), která zastřešuje 12 organizací a zhruba 110.000 odborářů. Do ASO patří například vlivné železničářské či lékařské odbory. Obě centrály oznámily, že budou postupovat společně. Připojit se chtějí také odbory automobilky Škoda Auto.