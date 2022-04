Středula by kandidoval na prezidenta s podpisy občanů, o hlas odborářů stojí

Odborový předák Josef Středula by případně kandidoval na prezidenta po získání podpisů občanů. O své účasti v prezidentské volbě uvažuje. Řekl to dnes na sjezdu odborů na přímý dotaz odborářů, zda bude kandidovat. Uvedl, že podmínkou jeho zapojení do volby bylo obhájení předsednické funkce v Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS) a že o hlasy členů odborů extrémně stojí. Prezident Miloš Zeman dnes při své návštěvě odborářské akce odboráře poprosil, aby Středulu ke kandidatuře přemluvili. Prezidentská volba se bude konat na začátku příštího roku, Zeman už kandidovat nemůže.

Odboráři Středulu zvolili na další čtyři roky do čela ČMKOS v pátek večer. Získal 153 ze 173 hlasů, tedy 88 procent hlasů. Konfederace je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů s 270.000 členů. Středula uvedl, že ČMKOS požaduje kvůli vysoké inflaci zvýšení minimální mzdy na 18.200 korun. Vládní koalice příští týden stanoví termín začátku vyjednávání kabinetu s odbory, řekl na sjezdu vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Prezident Miloš Zeman také vyzval odboráře, aby usilovali o zakotvení vlivu zaměstnanců ve vedení podniků. Byla by to mimo jiné zvýšená motivace pro pracovníky, míní. Zeman na sjezdu odborů promluvil po osmi letech.