Střelec Kostelecký byl druhý na Světovém poháru v Rabatu

Střelec David Kostelecký skončil v trapu stejně jako loni druhý na Světovém poháru v Rabatu. Olympijský vítěz z Pekingu 2008 a stříbrný medailista z Tokia nestačil v marocké metropoli pouze na Itala Maura de Filippise, s nímž prohrál o jednu ránu.

"Abych řekl pravdu, nečekal jsem, že Mauro mine, protože jsem slyšel jeho rytmus. Takže jsem se snažil nechybovat také, už kvůli lidem, kteří se dívali, ale on prostě střílel skvěle," uvedl Kostelecký pro web střelecké federace ISSF. "Moc jsem si to finále užil. Vzhledem k mému věku to mohlo být poslední, do kterého jsem postoupil," dodal český veterán. Druhým nejlepším Čechem byl na devátém místě Pavel Vaněk a navázal na sedmé místo z Egypta.