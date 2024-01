Střet vlaku s nákladním autem u Karviné nepřežil strojvůdce, 19 lidí je zraněných

Při středeční srážce vlaku a nákladního auta u Dolní Lutyně na Karvinsku zemřel strojvedoucí. Ve vlaku bylo 60 cestujících, 16 z nich je zraněných. Podle záchranářů většina lehce, jeden člověk má středně těžká zranění. Podle mluvčího záchranné služby Lukáše Humpla bylo na místě pět posádek, čtyři pozemní a vrtulník. "Většina zraněných byla transportována po ošetření do okolních zdravotnických zařízení, tedy Karviná, Havířov a Bohumín. Nějaké pacienty jsme vezli do Městské nemocnice Ostrava a také do Fakultní nemocnice Ostrava," uvedl Humpl. Drážní inspekce uvedla, že nehoda se stala na přejezdu zabezpečeném světelnou signalizací a závorami. Mluvčí Správy železnic (SŽ) Martin Kavka uvedl, že po srážce vykolejila lokomotiva a jeden vagón, poškozené jsou troleje. Policie srážku vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Na sociální síti X napsala, že teď na místě zjišťuje veškeré okolnosti neštěstí.