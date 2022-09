Strojvůdcům vadí časté poruchy vlaků a kolejí; stát se zaměří na kvalitu údržby

Strojvůdcům v Česku nejčastěji vadí poruchy na vlacích či železniční infrastruktuře. V provozu se s nimi setkává až 60 procent z nich, a to i několikrát do měsíce. Práci jim komplikuje také vysoká administrativní zátěž nebo špatné zázemí pro odpočinek. Vyplývá to z průzkumu mezi tuzemskými strojvedoucími, který na tiskové konferenci představil ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Stát proto bude důsledněji kontrolovat kvalitu údržby vlaků, zároveň chce zpřehlednit provozní předpisy a zlepšit podmínky pro strojvůdce.

Závady na vozidle uvedlo jako častý problém 60 procent strojvůdců, mezi nimi například poruchy na klimatizaci nebo drobné závady při jízdě. Poruchy či výluky na železnici pak komplikuje práci 45 procentům strojvůdců.

Téměř 38 procent strojvůdců zařadilo mezi časté problémy i špatné zázemí pro odpočinek. To je podle nich ve špatném nebo zanedbaném stavu, případně nevybavené. Více než polovinu strojvedoucích pak trápí rozsah a komplikovanost provozních předpisů. Třetině strojvedoucích vadí skladba směn a nedostatečný čas na přípravu. Směny jsou podle nich mnohdy nelogicky složené, několikrát do měsíce pak strojvedoucí podle dotazníku nemají dostatek času na přípravu vozidla.