Student v Třebíči napadl nožem pracovnici průmyslové školy, lehce ji zranil

Student střední průmyslové školy v Třebíči se ve středu dopoledne snažil napadnout nožem jednu z pracovnic školy. Při útoku ženu lehce poranil. Šestnáctiletého mladíka se podařilo policistům zajistit, nikomu dalšímu se nic nestalo. Uvedla to policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že na místě pracují policisté a kriminalisté, kteří zjišťují další okolnosti tohoto incidentu. Podle mluvčího záchranné služby Petra Janáčka zdravotníci ženu nemuseli ošetřovat. Chlapce odvezli do nemocnice, vzhledem k jeho věku ale neupřesnili, zda to bylo kvůli zranění či psychickému stavu.

Útoky ve školách v Česku jsou spíše výjimečné. Například loni v březnu student učiliště v Praze 4 zabil mačetou jednoho z tamních učitelů. Soud ho letos poslal za vraždu na 14 let do vězení a uložil mu i ambulantní léčení. Před devíti lety v budově střední školy ve Žďáru nad Sázavou ubodala šestadvacetiletá žena studenta a další tři lidi zranila. V dubnu 2015 státní zástupce stíhání ženy pro nepříčetnost zastavil. Byla umístěna do detenčního ústavu, podle znalců trpí schizofrenií. O tři roky dříve v jídelně školy v Havířově-Šumbarku pobodala žena vychovatelku, načež si vzala sedmiletou školačku jako rukojmí. Dívku policie osvobodila a útočnici zadržela a obvinila z pokusu o vraždu a braní rukojmí, stíhání bylo v prosinci 2012 zastaveno, pachatelka byla psychicky nemocná.