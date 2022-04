Studenta pražského učiliště obvinili z vraždy. Hrozí mu 20 let

Policisté obvinili z vraždy devatenáctiletého mladíka, který ve čtvrtek mačetou napadl pedagoga Středního odborného učiliště v pražské Ohradní ulici. Učitel zraněním podlehl. Mladíkovi hrozí 12 až 20 let vězení. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala uvedl, že soud vzal mladíka do vazby z obav, že by mohl kvůli hrozbě vysokého trestu uprchnout, a také kvůli tomu, že by mohl pokračovat v trestné činnosti, pro kterou je stíhán.